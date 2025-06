De acordo com a Associated Press, um episódio de turbulência violenta feriu nove pessoas a bordo, num voo que saiu de Berlim para Milão, com 179 passageiros e seis tripulantes a bordo.

O avião foi afetado por uma tempestade por volta das 20h30 de quarta-feira e o piloto foi forçado a aterrar no Aeroporto de Memmingen, na Baviera.

Três pessoas foram levadas para o hospital em Memmingen para tratamento. Os outros feridos receberam alta ainda no aeroporto.

Todos os passageiros foram examinados pelos serviços de emergência para verificar se apresentavam ferimentos.

As autoridades não permitiram que o avião continuasse a viagem. Em declaração enviada ao SAPO24, a Ryanair diz que "o voo FR8 de Berlim para Milão, no dia 4 de junho, foi desviado para Memmingen depois de ter sofrido algumas turbulências no ar. O comandante pediu assistência médica e o avião aterrou normalmente".

"Para que os passageiros pudessem chegar ao seu destino final o mais rapidamente possível, providenciámos um transporte alternativo de Memmingen para Milão nessa noite, bem como um voo de substituição esta manhã", é ainda referido.

Além disso, a companhia aérea pede "sinceras desculpas aos passageiros afectados por este desvio".

De acordo com a agência de notícias alemã DPA, na região, as fortes tempestades danificaram várias casas, nomeadamente em Ulm e Baden-Württemberg. Há registo de estragos em outras zonas do país.

O DWD alertou que novas tempestades deverão atingir o país, com previsão de granizo, ventos fortes e chuvas torrenciais localizadas.

