“Penso que ainda é possível chegar a um bom compromisso, mas esse compromisso não pode pôr em causa a ambição e os valores europeus”, declarou Emmanuel Macron, falando à entrada para uma reunião com a chanceler alemã, Angela Merkel, e os presidentes do Conselho Europeu e da Comissão Europeia à margem da cimeira extraordinária de chefes de Governo e de Estado da União Europeia (UE), em Bruxelas.

Em declarações prestadas minutos antes de sentar à mesa com Charles Michel e Ursula von der Leyen juntamente com Angela Merkel, com quem tem desempenhado um papel de mediador, Emmanuel Macron destacou que “existe vontade de chegar a acordo e de avançar”.

E, por isso, neste encontro matinal antes da cimeira os responsáveis europeus vão “trabalhar num compromisso que seja aceite por todos”, apontou.

“A vontade para chegar a acordo não pode ser afetada pela ambição legítima que devemos ter e penso que os dois objetivos são compatíveis”, reforçou Emmanuel Macron, precisando que “ainda existem questões para finalizar” como as condicionalidades no orçamento europeu relacionadas com o cumprimento do Estado direito e a governação do novo Fundo de Recuperação.

Reconhecendo que persistem “divergências e sensibilidades diferentes” sobre estas matérias, o Presidente francês vincou que “é preciso mais do que nunca haver unidade na Europa”, dada a “crise inédita, em termos sanitários, económicos e sociais” criada pela pandemia.