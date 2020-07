A secretária de Estado sublinhou que ainda não há uma data para que o problema fique resolvido, mas sublinhou que se está a “fazer os possíveis para que seja no menor curto espaço de tempo”.

Patrícia Gaspar referiu que a ANEPC coloca na página da internet todas as ocorrências importantes.

“A própria página tem um mecanismo redundante, que não é tão perfeito, nem tão exaustivo quanto o normal, mas sobretudo para as ocorrências de maior importância, nomeadamente as que ultrapassam as três horas e que reúnem mais de 15 meios no teatro de operações, será colocada na página a habitual informação mais detalhada”, precisou.