A partir de amanhã (28 de julho) há novas estações Gira em Lisboa. Câmara Municipal de Lisboa anunciou hoje a inauguração de mais Lisboa seis novas estações GIRA, a rede pública de bicicletas municipais, em comunicado enviado às redações a autarquia diz que aumenta, assim, "em 114 docas a oferta para recolha de bicicletas partilhadas na cidade."

Este aumento leva o serviço GIRA a novas freguesias que ainda não usufriam da possibilidade de aluguer de bicicletas, como Beato, onde "serão inauguradas duas novas estações, num total de 42 docas. Ambas ficarão instaladas na Av. Infante D. Henrique, sendo que uma ficará no HUB Beato Poente (16 docas) e outra no HUB Beato Nascente (26 docas)", lê-se no comunicado. E em São Domingos de Benfica haverá "duas estações, uma na Rua São Domingos de Benfica (16 docas) e outra na Rua Conde de Almoster (12 docas)". Já em Benfica "a nova estação GIRA ficará disponível na Av. do Uruguai e terá capacidade para 27 docas." Por fim, o mesmo comunicado dá conta de Carnide que "vai contar com mais 17 docas na Av. do Colégio Militar com a Rua Adelaide Cabete."

A autarquia lisboeta refere depois destas inaugurações "aumenta para 152 o número de estações GIRA espalhadas pela cidade, totalizando 2987 docas." Há neste momento em Lisboa "1600 bicicletas – a que se somarão mais 500 até ao fim do ano", em 2022 terá sido registado "um recorde 2,6 milhões de viagens realizadas, mais do dobro do ano anterior.".