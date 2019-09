Apesar de não ter provocado mortes, o furacão foi considerado como o pior a afetar a costa atlântica do Canadá desde Juan, em 2003, que atingiu diretamente a cidade de Halifax, causando a morte de seis pessoas e grandes danos na região.

Além do vento, o Dorian causou fortes chuvas: 70 milímetros de chuva foram registados no aeroporto de Halifax na noite de sábado, embora em outras áreas de Nova Escócia o número tenha subido até aos 131 milímetros.

Em Halifax, dezenas de árvores foram arrancadas pelo furacão, causando danos a edifícios e veículos e bloqueando ruas e estradas.

O balanço da passagem do furacão Dorian pelas Bahamas subiu de 30 para 43 o número de mortos, um registo que pode ainda aumentar, de acordo com dados oficiais divulgados na sexta-feira.

As Bahamas foram atingidas no domingo pelo mais forte furacão registado na história do arquipélago.

O Dorian tinha já atingido na quinta-feira os estados norte-americanos da Carolina do Norte e do Sul com ventos violentos, tornados e chuvas laterais, tendo sido atribuídas à tempestade pelo menos quatro mortes no sudeste dos Estados Unidos.