A principal avenida de São Paulo foi palco de atuações de conhecidos artistas brasileiros, enquanto os participantes aplaudiram discursos de ativistas LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais ou Transgéneros) que apelaram à resistência face à onda de política conservadora que atualmente se vive no Brasil.

“Por tudo o que passámos com a eleição, este é um dos mais importantes desfiles de orgulho para mostrar que estamos aqui, vamos continuar aqui para existir e resistir”, disse um dos organizadores da marcha, Diego dos Santos Oliveira, numa alusão à tomada de posse de Jair Bolsonaro, ex-capitão do Exército que assumiu o cargo como Presidente do Brasil a 01 de janeiro e que chegou a descrever-se como um “orgulhoso homofóbico”.

“Eu farei tudo o que puder com a minha voz, por todos vocês, porque estamos juntos nisso”, prometeu a cantora Luísa Sonza ao público. “Viva o amor! Não ele!”, gritou, numa declaração anti-Bolsonaro.

Alguns desfiles empunharam cartazes nos quais se pedia a saída do Presidente. “Não estaremos no armário nem no túmulo. Fora com Bolsonaro”, podia ler-se numa faixa.