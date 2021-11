A partir de hoje, e até domingo, dia em que se realiza a prova, a Avenida do Parque terá o estacionamento condicionado, em ambos os lados, e o corte total de trânsito (exceto acesso a garagens por moradores) da meia-noite de sábado, às 17:00 de domingo, indica a autarquia numa nota na sua página oficial.

No dia da prova, haverá ainda condicionamentos de trânsito com corte total de via da 00:00 às 17:00 horas de domingo na Via do Castelo do Queijo, no troço compreendido entre a Praça de Gonçalves Zarco e a Praça da Cidade do Salvador.

No mesmo dia, entre as 05:00 e as 15:00, o estacionamento estará condicionado na Avenida da Boavista, em ambos os lados, no troço compreendido entre a Avenida do Parque e a Praça de Gonçalves Zarco.

No mesmo período, informa o município, o trânsito na Avenida da Boavista, em ambos os lados, no troço compreendido entre a Rua de António Aroso e a Praça de Gonçalves Zarco, estará cortado.

Estará ainda em vigor o condicionamento de trânsito, com corte total de via das 08:00 às 15:00, na Praça de Gonçalves Zarco, Rua da Vilarinha (troço compreendido entre a Avenida do Parque e a Estrada da Circunvalação), Estrada da Circunvalação (troço compreendido entre a Rua da Vilarinha e a Praça da Cidade do Salvador), Praça da Cidade do Salvador, Avenida de Montevideu, Avenida do Brasil e Rua do Coronel Raúl Peres.

Este condicionamento aplica-se também à Esplanada do castelo (troço compreendido entre a Avenida de D. Carlos I e a Rua de D. Luís Filipe), Rua do Passeio Alegre, Rua de Sobreiras, Rua do Ouro, Alameda Basílio Teles, Viaduto do Cais das Pedras, Rua de Monchique, Rua Nova da Alfândega; Rua da Reboleira; Largo do Terreiro; Cais da Estiva; Cais da Ribeira; Avenida de Gustavo Eiffel; Avenida de Paiva Couceiro (troço compreendido entre a Avenida de Gustavo Eiffel e o entroncamento com a Rua de Sabrosa); Rua da Ribeira Negra; Túnel da Ribeira; Rua do Clube Fluvial Portuense e Rua do Infante D. Henrique.

Numa nota na sua página oficial, a Câmara do Porto informa ainda que devido à intervenção em curso no tabuleiro inferior da Ponte Luiz I, a cargo da Infraestruturas de Portugal, a Maratona do Porto terá um novo percurso, estando a meta instalada na Avenida do Parque, junto ao Parque da Cidade.

Por seu turno, em comunicado, a PSP refere que, durante o decorrer da prova, vai reforçar o policiamento nas áreas afetadas, bem como nas zonas circundantes.

A Maratona do Porto vai obrigar também à suspensão, do serviço dos elétricos das Linhas 1 e 22 no domingo de manhã, revelou hoje a STCP – Sociedade de Transportes Colectivos do Porto.

Em relação aos autocarros, a empresa informa que todas as linhas cujos percursos intersetam o percurso da prova têm desvios, encurtamentos ou mesmo suspensão parcial de serviço enquanto as vias estiverem impedidas à circulação automóvel.

Em causa estão desvios na zona da Foz de 15 linhas: 200, 202, 203, 205, 208, 403, 500, 501, 502, 504, 505, 506, 507, 601 e 900.