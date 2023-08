“Tudo o que se passar na Europa em termos de alargamento passa-se com a deslocação do centro para leste e a Polónia será sempre um protagonista fundamental na reconstrução da Ucrânia, como no peso que terá um conjunto de países de Leste no funcionamento da UE”, sustentou Marcelo Rebelo de Sousa.

O chefe de Estado falava à chegada a Varsóvia para uma visita oficial de dois dias, que incluirá um encontro com o homólogo polaco, Andrzej Duda, e a comunidade portuguesa.

O Presidente da República recordou que “tudo o que se passa na Ucrânia tem uma repercussão brutal na Polónia”, já que são países vizinhos, e que a Polónia “é o país que tem mais — milhões — de ucranianos migrados por causa da guerra e uma parte considerável poderá ficar”.