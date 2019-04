"Gostam muito, gostam pouco, querem gostar mais, querem investir mais, podem trazer mais investimento. Quero ouvir-vos durante o jantar", disse.

Como argumentos para o investimento em Portugal, o Presidente da República apontou a pertença à União Europeia, bem como à Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), considerando que isso "permite projetos trilaterais, envolvendo a China, Portugal e Estados dessa comunidade".

Salientou também as relações com países africanos que não falam português, com o Brasil e com outras economias latino-americanas e o conhecimento mútuo de "há muitos séculos" entre chineses e portugueses, sem "nenhuma guerra".

Antes deste jantar, em declarações aos jornalistas, Marcelo Rebelo de Sousa mencionou que "o grande salto" no investimento chinês em Portugal "é dado com o Governo anterior, presidido pelo doutor Passos Coelho".

Sobre a economia chinesa, apontou "uma mudança", de uma "posição contrária ao comércio internacional, não pertença à Organização Mundial de Comércio (OMC)" para "uma abertura" que na sua opinião "é de facto um pouco surpreendente no espaço de tempo em que se deu".

No entanto, considerou que "outra coisa é a construção de uma economia de mercado em termos europeus", porque "a Europa tem regras que são particularmente exigentes".

"Estas regras que nós temos são regras muito exigentes e que vão sendo aperfeiçoadas, em termos de concorrência, transparência, de abertura de fronteiras, de regulações. Sabem que isso mesmo provoca questões com outras economias muito poderosas que têm economias de mercado, mas não exatamente com as regras que a Europa tem", referiu.

Europa e Ásia em parceria fora do "esquema das alianças clássicas"

O Presidente da República considerou hoje que países europeus e potências asiáticas estão a aproximar-se da China e a procurar uma parceria que "ultrapassa o esquema das alianças clássicas" em áreas como as interconexões e alterações climáticas.

Marcelo Rebelo de Sousa fez esta análise após participar, em Pequim, na segunda edição do fórum "Uma Faixa, Uma Rota", iniciativa chinesa de investimento em infraestruturas da Ásia à Europa, em que estiveram presentes perto de 40 chefes de Estado e de Governo e também o secretário-geral das Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, e a diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), Christine Lagarde.

"O que eu senti aqui é que há um grupo crescente de países que sente que é inevitável manter portas abertas para este tipo de diálogos", afirmou o Presidente da República aos jornalistas, num hotel da capital chinesa.

No seu entender, está em curso "um movimento, que em si mesmo é positivo para o mundo, quer na Ásia, de diálogo, de aproximação e de cooperação entre potências asiáticas, e de reforço da aproximação entre a Europa, nomeadamente a União Europeia, e a China".

Marcelo Rebelo de Sousa destacou "a presença do Presidente Putin" neste encontro em Pequim, referindo que "esteve presente em permanência e que acompanhou muito atentamente o que se passava, significando também aí um diálogo e uma aproximação que são significativos".

Questionado se não pode tratar-se de uma união estratégica contra os Estados Unidos da América, o chefe de Estado respondeu: "Podia ser entendido assim, mas não foi essa a disposição de países por exemplo da União Europeia que afirmaram claramente - é o caso de Portugal - o relacionamento com os Estados Unidos da América".

"Os Estados Unidos da América são nosso aliado, enquanto a China é apenas um parceiro e, portanto, há um grau mais íntimo de ligação com os Estados Unidos do que com a China", frisou, reiterando uma mensagem que tem repetido a propósito das relações luso-chinesas.

Marcelo Rebelo de Sousa disse que "outros países da União Europeia e da NATO estão nessa posição, são aliados dos Estados Unidos da América e não são aliados da China, obviamente.

"Mas isto significa que a nível mundial há problemas que são tão graves e tão óbvios que se ultrapassa o esquema das alianças clássicas para encontrar uma forma de parceria em termos de resolver esses problemas. É o caso das relações e interconexões, do digital e das ligações físicas. É o caso das alterações climáticas", acrescentou.

"E depois, de alguma maneira, o combate à pobreza no mundo e a tentativa de superação das desigualdades. Isso ultrapassa as meras estratégias geopolítico-militares que possa haver, e que há, e que são diferenças entre si", completou.

O Presidente da República ressalvou que em termos geopolíticos "é evidente que cada qual tem a sua estratégia: há uma estratégia europeia, há uma estratégia americana, uma estratégia russa, uma estratégia chinesa".

No entanto, argumentou que há que distinguir o plano das "alianças políticas ou militares" dos setores em que é possível haver uma "parceria competitiva" e das "áreas de parceria cooperativa, como as alterações climáticas, o digital, as interconexões, a energia".

"Aí, não há como não cooperar. Não cooperar é impossível", defendeu.

Marcelo Rebelo de Sousa referiu que durante este fórum em Pequim conversou, entre outros, com os presidentes de Moçambique, Filipe Nyusi, do Chile, Sebastián Piñera, e do Chipre, Nicos Anastasiades, com quem tem "uma troca de visitas mais ou menos apalavrada".

"Depois até aconteceu poder encontrar pontualmente - mas isso vai ser retomado na visita de Estado - o Presidente chinês, e também pontualmente o Presidente russo", relatou, comentando: "Foram muito os encontros e muito interessantes".

Segundo a lista divulgada pela China, participaram neste encontro os chefes de Estado ou de Governo de 37 países, dez dos quais europeus: Itália, Grécia, Áustria, Chipre, Hungria, República Checa e Portugal, Bielorrússia, Sérvia e Suíça.

Os outros participantes, maioritariamente asiáticos, foram Azerbaijão, Brunei, Camboja, Cazaquistão, Emirados Árabes Unidos, Filipinas, Indonésia, Laos, Malásia, Mongólia, Myanmar, Nepal, Paquistão, Quirguistão, Rússia, Singapura, Tajiquistão, Tailândia, Uzbequistão e Vietname e do Djibouti, Egito, Etiópia, Quénia e Moçambique, Chile e Papua Nova Guiné.

Marcelo elogia na televisão chinesa ajuste de "Uma Faixa, Uma Rota" com valores europeus