O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa (D), conversa com uma comerciantes durante a visita ao Bazar - Mercado Municipal, em Maputo, Moçambique, 13 de janeiro de 2020. O chefe de Estado português chegou hoje a Maputo para assistir na quarta-feira à tomada de posse do homólogo moçambicano, Filipe Nyusi, aproveitando para visitar depois a cidade da Beira, afetada pelo ciclone Idai em 2019. Marcelo Rebelo de Sousa viaja para Portugal no sábado de manhã. ANTÓNIO SILVA/LUSA

Lusa