Na sexta-feira, a primeira-ministra britânica, Theresa May, anunciou a sua demissão de líder do Partido Conservador. Disse que o trabalho do próximo líder no Reino Unido – “ele ou ela” – “é sair da UE de forma adequada, e concluir o ‘Brexit'”.

A primeira-ministra britânica, Theresa May, anunciou, na sexta-feira, a sua demissão de líder do partido Conservador para deixar que um sucessor assuma o processo de saída do Reino Unido da União Europeia e concretize o ‘Brexit’.

A demissão de Theresa May da liderança do Partido Conservador será formalizada na sexta-feira 07 de junho, após a visita de Estado do Presidente dos EUA, Donald Trump, para que a eleição interna comece na semana seguinte.

Numa declaração à porta da residência oficial, em Downing Street, a primeira-ministra britânica disse ter feito o possível para convencer os deputados a aprovar o acordo que negociou com Bruxelas para fazer o Reino Unido sair da União Europeia UE, mas que, “infelizmente”, não conseguiu.

“Tentei três vezes. Penso que fiz bem em persistir, mesmo quando as probabilidades de insucesso eram altas. Mas é claro agora, para mim, que é melhor para o país que um novo primeiro-ministro lidere esse processo”, acrescentou.

Apesar de ter votado num referendo em 2016 para sair da UE, o chumbo por três vezes no parlamento britânico ao acordo de saída negociado com Bruxelas obrigou o governo adiar a data do ‘Brexit’, cujo prazo foi diferido para 31 de outubro.