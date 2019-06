O encontro com jovens desportistas e os chefes de Estado e de Governo de Portugal e Cabo Verde decorreu no Centro de Estágios da Federação Cabo-Verdiana de Futebol e contou com a participação do jogador Eliseu e do vice-presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Humberto Coelho.

A entrada de Marcelo Rebelo de Sousa em campo, acompanhado do homólogo cabo-verdiano, Jorge Carlos Fonseca, foi assinalada com uma salva de palmas de dezenas de jovens que assistiam a esta partida especial.

O campo foi divido em duas equipas. Num dos lados, Marcelo Rebelo de Sousa, o primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, Eliseu e Humberto Coelho.

No lado oposto, estavam o Presidente da República de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, o primeiro-ministro português, António Costa, o ministro da Educação português, Tiago Brandão Rodrigues, e o ministro dos Negócios Estrangeiros cabo-verdiano, Luís Filipe Tavares.

Acompanhados de vários jovens das cinco equipas que por ali estavam formadas – Zona Libertada, Estoril, Cantareira, Batuque e Juventude Belavista –, os chefes de Estado deram o pontapé de saída, com Marcelo Rebelo de Sousa a insistir em encaminhar a bola para o lado dos elementos da comunicação social.

Seguiram-se novas formações, desta vez para as câmaras fotográficas, com os elementos das duas equipas a juntarem-se numa só, acompanhados de dezenas de jovens futebolistas e da taça (réplica) que Portugal ganhou no Europeu de 2016.

Os Presidentes da República e os primeiros-ministros de Portugal e Cabo Verde dirigiram-se depois para as bancadas, onde assistiram a parte da partida, manifestando o seu entusiasmo nos passes mais certeiros e sofrendo com as jogadas de ataque.

Com os vários elementos das comitivas em campo, houve tempo para fotografias e pedidos especiais, como o do primeiro-ministro de Cabo Verde que pediu para tirar uma fotografia com Humberto Coelho para oferecer a um tio com 90 anos admirador do ex-jogador benfiquista.