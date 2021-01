"Em março, abril e maio tínhamos um estado de emergência com as fronteiras fechadas. As exportações pararam. Agora é diferente: as fronteiras estão abertas; as exportações aumentaram", disse Marcelo Rebelo de Sousa, sublinhando "um contexto mais complicado", com mais atividades abertas.

O presidente da República apontou ainda para o facto de as estruturas residenciais para idosos não terem vivido as crises atuais na altura do primeiro confinamento.

O único debate radiofónico com todos os candidatos na corrida a Belém marca hoje o nono dia de campanha, num país parcialmente confinado em que milhares de portugueses já votaram antecipadamente mas ainda há eleitores por convencer.

Seis dos sete candidatos estão hoje no 'Debate das Rádios' emitido em simultâneo pela TSF, Antena 1 e Renascença, em Lisboa, dividindo-se depois entre os que ficam pela capital e os que prosseguem a campanha pelo país. André Ventura foi o único ausente, invocando razões de agenda.