O jornal Correio da Manhã noticiou que o nome do empresário consta na lista dos devedores ao Fisco e agora a Presidência da República, em nota no site oficial, confirmou a averiguação.

"Na sequência de notícias vindas a público, a Presidência da República esclarece que já tinha transmitido ao Correio da Manhã que o Sr. Adriano Cardoso foi agraciado com a Medalha da Ordem do Mérito, na sequência de proposta do respetivo Conselho das Ordens, baseada em informações transmitidas por uma personalidade do Porto, professor universitário e diretor num hospital. O Presidente da República solicitou ao Conselho das Ordens de Mérito para averiguar a situação à luz da regulamentação aplicável", lê-se na nota oficial.

Refira-se que Marcelo Rebelo de Sousa atribui no final do mês de janeiro a Medalha da Ordem do Mérito a Adriano Correia Cardoso, graças ao apoio que os seus restaurantes deram ao hospital de São João, no Porto, durante a pandemia de Covid-19.