“Quando terminar o confinamento obrigatório e as pessoas retomarem lentamente as suas atividades, vai ser fundamental a proteção individual, nomeadamente o uso de máscaras em locais públicos fechados. Só adotando comportamentos responsáveis e rigorosos vamos conseguir controlar o surto e retomar a normalidade”, refere a presidente da câmara de Matosinhos, Luísa Salgueiro.

A autarca acrescenta, citada em nota enviada à agência Lusa, que “a grande preocupação é a segurança das pessoas nesse período de transição” e num concelho do distrito do Porto que, de acordo com o relatório epidemiológico divulgado hoje pela Direção-Geral da Saúde (DGS), regista 845 casos de infeção pelo novo coronavírus.

De acordo com a câmara de Matosinhos, as máscaras começarão a ser produzidas por um consórcio de unidades de produção do concelho “mal o processo de certificação esteja concluído”.

A autarquia “estima que estejam prontas para entrega logo no início de maio, quando se espera que termine o atual estado de emergência”, indica a mesma fonte.

As máscaras serão entregues em casa dos munícipes, sendo compostas por dois tecidos, um com tratamento bactericida e fungicida, bem como outro com tratamento impermeabilizante.

Em causa estão máscaras laváveis e reutilizáveis e todos, sendo que os componentes estão a aguardar certificação do Centro Tecnológico Têxtil e Vestuário (CITEVE), equipamento com sede em Vila Nova de Famalicão,