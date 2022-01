“Trata-se de um realojamento temporário. Deverá ser só uma noite. Entrou água dentro da casa e não estava em condições para ficarem lá durante esta noite”, avançou o autarca, em declarações à Lusa.

A chuva intensa que se faz sentir na ilha desde madrugada provocou uma inundação na moradia, localizada na freguesia de São Sebastião, na zona sul da ilha Terceira.

“A casa fica numa quota um pouco mais baixa do que os terrenos que estão a norte e os terrenos já estavam completamente encharcados, portanto a água começou a entrar para o terreno de baixo através do próprio muro. Como não havia nenhuma forma de fazer uma barreira, a única hipótese foi realojá-los”, explicou Guido Teles.

Viviam na habitação um casal de idosos e o filho, que não tinham “alternativa familiar” de alojamento, por isso os serviços sociais da autarquia de Angra do Heroísmo encontraram uma solução temporária.

“Não ficou inabitável, não ficou com danos muito grandes. Foi água que entrou e desligaram o quadro da eletricidade a tempo”, adiantou o autarca.

Os Bombeiros Voluntários da Praia da Vitória estiveram no local a prestar apoio à família.

Esta situação foi identificada pelo Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) como a 9.ª ocorrência provocada pelo mau tempo na ilha Terceira.

Ao início da tarde, foram identificadas pela Proteção Civil oito ocorrências na ilha Terceira, relacionadas com inundações em habitações e vias, sem “danos pessoais a registar”.

“Na sequência da inundação de uma via, uma viatura ficou parcialmente submersa. Os bombeiros foram chamados ao local para auxiliar a retirar o ocupante, uma operação realizada com sucesso”, adiantou a Proteção Civil, em comunicado.

Nos locais, para apoio e resolução das diversas ocorrências, estiveram as seguintes entidades: Bombeiros da Praia da Vitória, Direção Regional das Obras Públicas e Transportes Terrestres, Serviços Municipais de Proteção Civil da Praia da Vitória e Angra do Heroísmo e a Polícia de Segurança Pública (PSP), sob coordenação do SRPCBA.

Na sequência das previsões emitidas pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o SRPCBA aconselha a população a continuar a adotar as medidas de autoproteção, nomeadamente a circular apenas em caso de necessidade e com precaução e a manter limpos os sistemas de drenagem das suas residências.

As ilhas dos grupos Central e Oriental dos Açores estão sob aviso laranja devido à chuva forte, com perturbações frontais associadas, revelou na noite de segunda-feira o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Em comunicado, o IPMA indicou que o aviso laranja abrange em especial as ilhas Terceira, São Miguel e Santa Maria, entre as 22:56 de segunda-feira e as 00:00 de quarta-feira.

“Uma depressão, com perturbações frontais associadas, irá provocar um agravamento do estado do tempo nas próximas horas, prevendo-se precipitação por vezes forte em todo o Arquipélago, sendo que nos grupos Central e Oriental, em especial nas ilhas Terceira, São Miguel e Santa Maria, as quantidades acumuladas de precipitação poderão atingir valores entre 20 e 40 mm [milímetros] acumulados numa hora (ou 40 a 60 mm em 6h)”, lê-se no comunicado.

IPMA colocou ainda o grupo Ocidental sob aviso amarelo devido ao mau tempo.

O aviso laranja é o segundo mais grave e representa uma situação meteorológica de risco moderado a elevado.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.