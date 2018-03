O fornecimento de energia elétrica já foi reposto na totalidade na zona de Faro, depois de a passagem de um tornado no domingo ter condicionado o serviço, disse esta segunda-feira à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

Na sequência do vento forte, algumas estruturas na Estrada Nacional (EN) 125, sobretudo em 'stands' de automóveis, foram derrubadas, o que condicionou o fornecimento de energia elétrica.

Para as próximas horas está previsto um desagravamento do estado do tempo, embora se mantenha o aviso amarelo do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para o distrito de Faro, relativo a ondulação, vento e chuva, até às 03:00 de terça-feira.

“Temos a informação de que durante a tarde a situação deverá acalmar, embora sejam apenas situações [de desagravamento] pontuais, uma vez que a semana será toda instável”, indicou a fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro.