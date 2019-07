De acordo com a meteorologista do IPMA Paula Leitão, a partir de segunda-feira as temperaturas começam a subir, mas também vai haver alguma instabilidade com possibilidade de aguaceiros e trovoadas nas regiões do interior.

“Com a subida de temperatura na próxima semana, especialmente nas regiões do interior, o risco de incêndio vai agravar-se durante a semana”, disse.

Entretanto, também hoje, o IPMA anunciou que na próxima semana está previsto num novo período de calor na Europa, incluindo Portugal, onde as temperaturas das regiões do interior poderão atingir 40 graus ou valores próximos.

“Durante próxima semana, Portugal, Espanha, França e, progressivamente, os países da Europa central e do Norte irão registar valores muito elevados de temperatura”, informa o IPMA num comunicado válido até à tarde de quarta-feira.

Na sequência das condições meteorológicas, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) divulgou na quinta-feira um aviso de aumento do risco de incêndios.