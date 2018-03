Discovery Communications completa aquisição da Scripps Networks Interactive. Muda de nome para Discovery, Inc, assume-se como uma nova líder global de entretenimento em todas as plataformas e em Portugal acrescenta três novos canais.

A Discovery Communications, Inc completou formalmente a aquisição da Scripps Networks Interactive, Inc anunciou hoje a empresa em comunicado.

Na sequência do negócio que custou 14,6 mil milhões de dólares (11,8 mil milhões de euros), a empresa transformar-se-á numa “nova líder global de entretenimento da vida real”, afirmou David Zaslav, Presidente e Chief Executive Officer (CEO) da Discovery.

Sobre o fecho desta operação que, recorde-se, foi tornada pública em finais de julho de 2017, o CEO realça que o dia de hoje representa “mais um marco fundamental para a Discovery” uma vez que “nos tornamos numa empresa de media diferenciada, com um portfólio de marcas family-friendly de confiança por todo o mundo”, sublinhou. A nova companhia será rebatizada de Discovery, Inc.

Com a fusão oficializada, as empresas esperam sinergias de custos significativas e “estimadas em 350 milhões de dólares (284 milhões de euros)”, para além de anteciparem que a fusão “deverá contribuir para o aumento dos ganhos por ação ajustados e do free cash flow no primeiro ano após a sua conclusão”, lê-se na nota de imprensa.

O negócio em si significa também o crescimento do Grupo Discovery em Portugal, país no qual passam a deter oito canais na televisão por cabo, acrescentando três novos canais ao portfólio já existente.

Assim, para além do Discovery Channel, TLC, dos canais desportivos Eurosport 1 e Eurosport 2, o grupo aumenta a sua oferta com canais temáticos na área da culinária (Food Network), viagens (Travel Channel) e decoração (Fine Living), alcançando uma maior diversidade de conteúdos, uma maior distribuição no mercado português e reforçando assim a posição da Discovery como principal referência nos conteúdos de não-ficção em Portugal”, frisou Antonio Ruiz, diretor geral da Discovery Ibéria.

A Discovery, Inc. tem um alcance em 220 países e territórios, é traduzido em 50 idiomas e oferece 8 mil horas de programação original por ano.