“Os principais candidatos da oposição a Lukashenko estão atualmente presos com casos fabricados. São claramente manobras políticas e um deles fugiu hoje do país com a família porque foi ameaçado”, afirmou, aludindo a Vitali Tsepkalo, diplomata de carreira e ex-diretor de um parque tecnológico no país.

Segundo Ekaterina – que veio para Portugal ao abrigo do programa universitário Erasmus, resolveu ficar e que começou a trabalhar com grupos de teatro e de cinema -, desde 08 de maio, antes do início da campanha eleitoral, foram detidas entre 1.200 e 1.300 pessoas, mais de 200 delas jornalistas.

“Esperamos que Lukashenko não fique no poder, esperamos pelo melhor. O que estamos a tentar fazer agora é chamar a atenção para o que está a acontecer no país, para evitar a violência. Estamos cansados de ter medo e as pessoas estão a começar a sair à rua e querem lutar por um futuro melhor”, afirmou Ekaterina, cujos familiares vivem em Minsk.

Questionada pela Lusa sobre se se pode esperar uma espécie de Primavera Árabe na Bielorrússia, a jovem respondeu não saber, mas disse ter consciência que os bielorrussos “não vão aguentar mais cinco anos de poder de Lukashenko”.

Lukashenko, 65 anos e há 26 no poder, está a enfrentar uma campanha eleitoral marcada por protestos da população e tem criticado duramente a imprensa, sobretudo a ocidental, considerando-a uma “pandemia política” por “apelos à participação em distúrbios” no país.

No início da semana em curso, mais de 200 jornalistas bielorrussos exigiram às autoridades para pôr termo às perseguições à imprensa e denunciaram que, apenas durante a campanha eleitoral, foram detidos 43 profissionais de comunicação social.

Lukashenko, que procura o sexto mandato presidencial, ameaçou de expulsão a imprensa ocidental por esta estar a fazer uma cobertura “tendenciosa” da campanha, nomeadamente em reportagens da cadeia de televisão britânica BBC e da fundada nos Estados Unidos Radio Free Europe/Radio Liberty, que incentivaram confrontações.