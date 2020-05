Na segunda-feira, as creches vão reabrir e o tema tem sido motivo de debate ao longo da última semana. Naturalmente, lidar com crianças até três anos é completamente diferente do que instruir alunos do ensino secundário acerca de medidas de etiqueta respiratória a adotar. Falou-se de distanciamento social entre crianças, algo que a Associação de Profissionais de Educação de Infância mostrou de imediato "profunda preocupação", quer pelas crianças, quer pelos educadores de infância que assim se viam inibidos de cumprir o seu trabalho educacional em pleno, falou-se na não partilha de brinquedos, falou-se em medidas que estavam muito susceptíveis ao espaço de cada creche que varia de estabelecimento para estabelecimento.

Agora, esta quarta-feira, a Direção-Geral da Saúde emitiu o documento final com as orientações para as creches. Não se fala de distanciamento social entre crianças durante as atividades, mas sim numa redução de alunos por sala, onde não entram sapatos nem brinquedos vindos de cada. Este é o documento, ponto por ponto, que, no fundo, apela a um reforço da higienização: