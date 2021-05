Portugal registou hoje três mortes atribuídas à covid-19 e 375 novos casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2, indica a Direção-Geral da Saúde. De acordo com o boletim epidemiológico da DGS, o número de doentes internados em enfermaria inverteu a tendência, assim como os internamentos em unidades de cuidados intensivos. Os óbitos ocorreram na região Norte, na região Centro e nos Açores. Quanto aos novos casos, a região de Lisboa e Vale do Tejo representa quase metade do total, com 175.

JOSE COELHO/LUSA