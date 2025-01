Um novo incêndio deflagrou em West Hills, a oeste do vale de São Fernando, e tornou-se visível a largos quilómetros de distância. A Lusa subiu ao topo de Corbin Canyon, a cerca de 10 quilómetros das chamas, onde era possível ver helicópteros militares e de combate a incêndios a sobrevoar a zona, largando água.

Nos bairros circundantes, proprietários apressaram-se a cortar árvores e a limpar vegetação do chão, vigiando as enormes nuvens vermelhas ao fundo.

Este incêndio, que está já a alastrar-se para o condado de Ventura, começa a ameaçar casas em Calabasas, uma zona de colinas e propriedades luxuosas que até agora escapou à tragédia.

“Ainda não ultrapassámos o pior, de maneira nenhuma”, disse o senador da Califórnia Adam Schiff, que pediu à população que acate os avisos de evacuação.

“Se vos disserem para sair, saíam. Podem pensar que conseguem fugir do fogo, mas não vão conseguir fugir destes fogos”, alertou Schiff.

A propósito das evacuações, todos os habitantes de Los Angeles receberam um novo aviso. A mensagem causou o pânico e confusão numa população que está em estado de choque desde terça-feira, quando o incêndio mais destrutivo da história local arrasou a comunidade abastada de Pacific Palisades. Mas tratou-se de um erro.

“Ignorem o último aviso de evacuação”, informou o departamento de bombeiros, poucos minutos depois. “Era somente para o incêndio de Kenneth”.

O incêndio de Kenneth começou a menos de 3,2 quilómetros da escola secundária El Camino Real Charter, onde muitas pessoas tinham procurado abrigo do fogo em Palisades. Os dois incêndios estão separados por cerca de 18 quilómetros.

Este incêndio junta-se aos cinco incêndios ativos que têm afetado Los Angeles desde terça-feira, principalmente a costa do Pacífico e Santa Monica, incluindo Pacific Palisades.

Número de mortos a aumentar

Num comunicado, o Departamento de Medicina Legal do condado de Los Angeles disse ter sido "notificado de dez mortes relacionadas com incêndios".

"Todos os casos aguardam atualmente identificação e notificação aos familiares mais próximos", acrescenta-se no texto, divulgado na quinta-feira à noite.

"A identificação pode demorar várias semanas, uma vez que o Departamento de Medicina Legal não pode visitar todos os locais (...) devido às condições de incêndio e a questões de segurança", alertou.

O departamento sublinhou ainda que os "meios tradicionais de identificação", como as impressões digitais e a identificação visual, "podem não estar disponíveis" porque alguns corpos estão carbonizados.

"Isto significa que será necessário mais tempo para identificar os falecidos", reconheceu.

A chefe dos bombeiros de Los Angeles, Kristin Crowley, confirmou que duas mortes aconteceram devido ao incêndio de Pacific Palisades

As autoridades temem que o número de fatalidades seja bastante superior, algo que só se saberá quando o maior incêndio, o de Pacific Palisades, for extinguido.

Uma cidade em sobressalto

Do outro lado da cidade, onde a Academia entrega os Óscares e os grandes filmes fazem estreias, o Passeio da Fama está praticamente vazio, com cheiro a queimado no ar e vários negócios fechados.

Esta zona foi ameaçada na madrugada de quinta-feira, devido ao fogo que deflagrou no Runyon Canyon — um parque muito popular para caminhadas e de onde se vê toda a cidade.

O parque está encerrado e com grandes manchas negras em vez de vegetação.

Os bombeiros conseguiram controlar esse incêndio ao mesmo tempo que tentavam conter um outro que lavrou em Studio City, muito perto do parque de diversões Universal Studios Hollywood, que por estes dias está encerrado devido aos incêndios e à má qualidade do ar.

Há muitas pessoas a usar máscara na rua e as escolas vão continuar fechadas, indicou o superintendente do distrito escolar, o português Alberto Carvalho, havendo bairros onde todos os estabelecimentos estão encerrados por causa do apagão.

Mais de 87 mil pessoas continuam sem eletricidade nem água quente, segundo os dados libertados pelo departamento de água e luz de Los Angeles (LADWP, na sigla em inglês).

“Há mais de 150 equipas a trabalhar sem parar para restaurar a eletricidade”, informou o LADWP em comunicado. O departamento pediu ao residentes que conservem água e que, nas zonas que circundam os incêndios, fervam a água da torneira, que neste momento pode não ser segura para beber.

A maioria dos eventos ligados à indústria de Hollywood foi adiada ou cancelada, estimando-se que este seja já um dos desastres naturais com os maiores prejuízos na história dos Estados Unidos: entre 135 e 150 mil milhões de dólares (entre 131 e 146 mil milhões de euros), segundo as contas da AccuWeather, uma empresa que fornece dados sobre o impacto de fenómenos meteorológicos extremos.

Esta estimativa fundamenta-se no facto de os incêndios estarem a destruir propriedades de valor muito elevado, além dos prejuízos ao nível de turismo, uma atividade muito importante no sul da Califórnia. Pelo menos 10 mil casas e outros edifícios arderam completamente.

Por comparação, os incêndios mortíferos de Maui, Havai, em 2023, causaram perdas entre 13 e 16 mil milhões de dólares (entre 12,6 e 15,5 mil milhões de euros).

A vice-presidente Kamala Harris cancelou uma viagem de Estado a Singapura, Bahrain e Alemanha e o presidente Joe Biden cancelou uma visita a Itália, para um encontro com o papa.

Biden assegurou que a ajuda federal vai cobrira a 100% os custos de combate aos incêndios, e haverá ajudas para as vítimas do desastre.

