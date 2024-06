Em declarações à Lusa, Rita Marques, coordenadora do Tourism Futures Center da PBS, explicou que o projeto visa responder à necessidade de formar imigrantes com “competências técnicas fundamentais nas áreas da operação hoteleira e da restauração para um desempenho profissional eficiente das atividades inerentes, com vista à especialização e adaptação de recursos humanos para o turismo”.

O observatório irá completar a formação, procurando “perceber como é que estes profissionais estão, atualmente, a ser enquadrados no setor, e como é que as empresas estão a criar as condições para acolherem os profissionais migrantes”, acrescentou.

Segundo a responsável, a nova estrutura “tem como objetivo fundamental identificar os desafios, as oportunidades e as práticas exemplares de integração e gestão dos talentos imigrante no setor do turismo em Portugal” e quer “promover a troca de conhecimentos entre diferentes stakeholders, contribuir para a formulação de políticas públicas mais inclusivas e apoiar as empresas turísticas na implementação de estratégias eficazes de recrutamento e retenção de talento migratório”.

Rita Marques recordou a importância dos imigrantes no turismo, considerados decisivos para a competitividade setorial.

“Cerca de 20% dos trabalhadores estrangeiros em Portugal estão empregados nas atividades de alojamento, restauração e similares” e, “sem estes migrantes, que asseguram uma parte significativa da atividade económica do país, particularmente no turismo, não teria sido possível bater, em 2023, todos os recordes com mais de 2,47 milhões de dormidas em território nacional”, sublinhou.

Em paralelo, este observatório irá promover a “realização de investigação e estudos que forneçam insights [contributos] valiosos para melhorar a competitividade e a sustentabilidade do setor turístico, tendo em conta os fatores de diversidade cultural”, afirmou.

Para já será feito um inquérito junto dos parceiros para “identificar os desafios, as oportunidades e as práticas exemplares de integração e gestão dos talentos imigrante no setor do turismo em Portugal”, explicou Rita Marques.

“Os resultados serão analisados e compilados com o objetivo de promover a discussão e a implementação das melhores práticas identificadas”, acrescentou a coordenadora, salientando que as suas primeiras conclusões serão apresentadas em setembro.

“Mediante os resultados, poderemos vir a apresentar os mesmos aos intervenientes, desde as autoridades competentes até ao setor privado, para garantir que as nossas conclusões possam contribuir para melhores práticas de gestão de talentos”, disse ainda.