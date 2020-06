À margem de uma visita ao Clube Naval do Funchal, Miguel Albuquerque reagiu, assim, a uma entrevista do presidente do PSD, Rui Rio, à TSF, na qual terá colocado de parte a liberdade de voto para as presidenciais.

"Vamos ver, ainda estou a ponderar essa candidatura, eu costumo dizer que as eleições presidenciais são eleições de afirmação de cidadania e não são eleições eminentemente partidárias, todas as eleições presidenciais são assim", disse Miguel Albuquerque.

O presidente do Governo Regional da Madeira reconheceu, contudo, que "os partidos políticos continuam a ter um grande peso em Portugal".

"Mas se eu decidir [avançar], avanço independentemente de ter ou não apoio dos partidos. Face ao que tenho visto, acho que tenho todas as condições para avançar com a candidatura, porque nada se discute de importante neste país, o que se vê é um circo permanente", concluiu o líder do PSD/Madeira.

O presidente do PSD considerou que um apoio de António Costa a Marcelo Rebelo de Sousa até "é honroso", e prometeu uma posição pública do partido sobre o tema "no dia a seguir" ao anúncio da recandidatura presidencial de Marcelo Rebelo de Sousa.