Esta foi a sexta vez que Albuquerque, que também é o chefe do executivo madeirense de coligação PSD/CDS, entra na corrida à liderança do partido na região, tendo sucedido, em 2014, ao histórico presidente, Alberto João Jardim.

De acordo com os dados divulgados, no ato eleitoral de hoje foram contabilizados 22 votos brancos, 18 nulos, tendo a lista encabeçada por Miguel Albuquerque somado 2.370.

Desde que assumiu a liderança partidária, Miguel Albuquerque foi o único candidato à presidência da Comissão Política em todas as eleições internas, tendo obtido 98,2% dos votos em 2016, 98,4% em 2018 e 87,3% em 2020.

Nestas eleições, Albuquerque conseguiu cerca de 98% dos votos dos militantes.

O líder do PSD/Madeira tem 60 anos (nasceu em 04 de maio de 1961) e é advogado de profissão.

Os militantes sociais-democratas madeirenses também elegeram os delegados ao XVIII congresso, marcado para 05 e 06 de março.

De acordo com o regulamento do partido, só puderam votar e ser eleitos os militantes que tinham as quotas regularizadas até 2021 e que se tvessem inscritos no PSD até 05 de fevereiro de 2021 — cerca de 2.600 –, sendo que o prazo para pagamento das quotas terminou em 20 de janeiro de 2022.

“É com grande satisfação que mais uma vez assistimos à excelente mobilização dos nossos militantes, neste ato eleitoral, mobilização essa que não só reforça a liderança do presidente Miguel Albuquerque à frente do nosso partido, como vem reforçar a nossa união para os grandes desafios que temos pela frente”, afirma o secretário-geral do PSD/Madeira, José Prada, citado na informação difundida .