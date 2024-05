O desfile arrancou às 16:30, percorreu as avenidas marginais da capital madeirense e ainda decorria pelas 18:20, acompanhado de música, animação e muitas flores.

“O desfile hoje conta com 14 grupos, 1.800 participantes e eu estou muito satisfeito com a circunstância de o tempo estar magnífico, ou seja, não estamos com sol aberto”, afirmou o presidente demissionário do Governo Regional, Miguel Albuquerque, em declarações aos jornalistas antes do início do cortejo.

Miguel Albuquerque manifestou também satisfação com a adesão turística, recordando que a taxa de ocupação hoteleira ronda os 95% nos fins de semana do mês de maio.

“Nós, no ano passado, tivemos 11 milhões de dormidas e, neste momento, o que estamos a constatar é que temos uma ligeira subida em número de desembarque de turistas”, realçou o governante.

A edição deste ano da Festa da Flor, sob o tema “Madeira – uma flor no Atlântico”, arrancou na quinta-feira com um programa que se estende até 26 de maio, num investimento de 950 mil euros.

Estão envolvidas 3.600 pessoas no evento, um dos maiores cartazes culturais e turísticos da região, marcado por diversas iniciativas, como o Mercado de Flores e Produtos Regionais, concertos, construção de tapetes florais, exposições, uma parada de automóveis clássicos e também um torneio de golfe com 100 participantes de vários países.

A Festa da Flor acontece tradicionalmente no início da primavera, tendo começado a ser um dos principais cartazes turísticos da Madeira em 1979, divulgando as flores que tornaram a ilha conhecida.

A sua origem está numa iniciativa com o mesmo nome, organizada pelo Ateneu Comercial do Funchal desde 1954, mas passou depois a ter programa oficial organizado pelo Governo Regional.