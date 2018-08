Em junho, a Comissão para as Liberdades Individuais e a Igualdade, formada há um ano pelo Presidente Beji Caid Essebsi, propôs uma série de reformas para verter para as leis a igualdade inscrita na Constituição desde 2014.

“Querem mudar os pilares do islão”, protestou Mokhtar Abderrahman, manifestante de 60 anos.

“Defenderemos o islão com o nosso sangue”, gritaram os manifestantes, homens e mulheres, empunhando o Alcorão, livro sagrado dos muçulmanos.

Entre as propostas está a igualdade de direitos na herança para mulheres e homens, enquanto a lei atual, apoiada no Alcorão, prevê que um homem herde o dobro da mulher com o mesmo nível de parentesco.

Após meses de encontros com a sociedade civil e os partidos políticos, a comissão propôs igualmente a despenalização da homossexualidade e a abolição da pena de morte, reformas saudadas pelos defensores dos direitos humanos.

A comissão garante que as propostas não colidem com “a essência do islão”.

Para segunda-feira, está prevista uma manifestação a favor das reformas propostas, igualmente em Tunes, após o discurso do Presidente tunisino a propósito do Dia da Mulher.