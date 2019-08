Com o cair da noite, a manifestação que começou em Parque Vitória ao início da tarde (manhã em Lisboa) estendeu-se pelas ruas de Hong Kong, causando mais um dia de caos nos transportes, com algumas ruas cortadas, estações de metro fechadas e o serviço de autocarros parcialmente afetado.

Num comunicado divulgado pelas 20:00 (13:00 em Lisboa), a polícia indicou que “um largo grupo de manifestantes está a ocupar várias vias principais, desde Tin Hau até Western District”, e aconselha os condutores a evitarem deslocar-se para aquela área.

Antes, as forças de segurança já tinham alertado a população para zelar pela sua segurança, com vários elementos das forças de segurança a posicionarem-se em zonas-chave no centro da cidade, como foi o caso do Gabinete de Ligação de Pequim em Hong Kong e do parlamento: o primeiro foi um dos alvos dos manifestantes, o segundo chegou mesmo a ser invadido e parcialmente vandalizado.

As forças de segurança tinham autorizado a manifestação em Parque Vitória, mas proibido a marcha convocada pelo movimento que tem liderado os grandes protestos contra a lei da extradição na antiga colónia britânica, administrada pela China desde 1997.

Um mar de guarda-chuvas desaguou nas ruas de Hong Kong a meio da tarde. Desta vez os guarda-chuvas não serviram até ao momento para os manifestantes se protegerem do gás pimenta, habitualmente usado pela polícia para dispersar os jovens, mas para se protegerem da tempestade que se abateu sobre o território.

A partir das 16:00 (09:00 em Lisboa), para permitir a participação de mais pessoas, a organização começou a pedir aos manifestantes que começassem a abandonar o centro nevrálgico do protesto para permitir a chegada e participação de mais pessoas.

Mais de quatro horas depois da hora marcada para o início da iniciativa organizada pela Frente Cívica de Direitos Humanos, continuam a afluir manifestantes ao local.

A porta-voz do movimento que tem liderado os protestos pró-democracia em Hong Kong disse hoje à Lusa que o derradeiro objetivo dos manifestantes é garantir o sufrágio universal no território.

A também vice-coordenadora Bonnie Leung explicou que os protestos que duram há nove semanas focaram-se inicialmente na rejeição das emendas propostas pelo Governo à lei da extradição, mas que as reivindicações dos manifestantes contemplam hoje a exigência do sufrágio universal, tanto para a eleição do chefe do Governo, como para o Conselho Legislativo.