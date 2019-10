“Naturalmente que nós temos preocupações, como órgão de gestão eleitoral, relativas a algumas irregularidades que ocorreram durante o processo”, disse Abdul Carimo.

Carimo pronunciou-se sobre o decurso das eleições gerais, quando falava aos jornalistas, no final da entrega ao Conselho Constitucional (CC) da documentação relativa ao apuramento resultados das eleições gerais.

O presidente da CNE adiantou que, consciente da ocorrência de falhas no processo, o órgão evitou descrever as eleições gerais como livres, justas e transparentes no anúncio dos resultados que fez no passado domingo.

“Por isso é que quando nós fizemos o anúncio dos resultados, ninguém nos ouviu a dizer que as eleições foram livres, justas e transparentes”, declarou.

Abdul Carimo assinalou que o julgamento sobre a liberdade, justeza e transparência do escrutínio será feito pelo CC – órgão equivalente ao Tribunal Constitucional.