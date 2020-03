Na terça-feira, o comandante-geral da polícia moçambicana, Bernardino Rafael, pediu o envolvimento das comunidades para evitar o recrutamento de jovens por grupos que têm protagonizado os ataques na região.

"Pedimos as comunidades para alertar a juventude para evitar ser recrutada para engrossar as fileiras dos malfeitores", disse Bernardino Rafael, falando num encontro com líderes comunitários na província de Cabo Delgado.

Os ataques têm incidido sobre aldeias e distritos do norte da província e nunca houve registo de uma incursão na capital provincial.

Nunca houve uma reivindicação da autoria dos ataques, com exceção para comunicados do grupo "jihadista" Estado Islâmico, mas cuja presença no terreno especialistas e autoridades consideram pouco credível.