O primeiro-ministro, Luís Montenegro, falou a meio da segunda reunião extraordinária do Conselho de Ministros em dois dias, na residência oficial do primeiro-ministro, em São Bento, Lisboa, após o corte generalizado no abastecimento elétrico que afetou na segunda-feira Portugal e Espanha.

Saiba aqui os principais pontos.

Normal funcionamento da rede elétrica

"O sistema está a funcionar de forma autónoma", acentuou o primeiro-ministro. "Conseguimos fazer o reinício do sistema de produção de energia".

"O problema que foi causado não tem a ver com a falta de capacidade de produção e distribuição em Portugal", notou Luís Montenegro.

Comboios e metro estão também "a recuperar dos constrangimentos", assim como os aeroportos. Na saúde e na educação também está restabelecida a normalidade.

Luís Montenegro lembrou que o restabelecimento de energia foi "mais rápido em Portugal do que em Espanha, não obstante Espanha ter interligação com França e Marrocos".

Acaba a crise energética

Devido à evolução da situação, o Conselho de Ministros decidiu não prolongar nem agravar a declaração de crise energética, que acaba hoje às 23h59. As medidas de limitação de combustíveis já não estão em vigor.

Investigação: vai ser pedida auditoria independente

O primeiro-ministro anunciou que o governo vai pedir aos reguladores da energia europeia uma auditoria independente para "o apuramento cabal das causas desta situação".

"Precisamos de respostas tão rápidas quanto urgentes. Não vamos poupar esforços nos esclarecimentos perante um problema sério que não teve origem em Portugal", afirmou.

Falhas no SIRESP

Montenegro assumiu, em resposta aos jornalistas, que existiram alguns problemas no funcionamento do SIRESP, mas lembrou que não foram novos. "O sistema de Proteção Civil funcionou e funcionou muito bem", disse ainda, realçando que desde as primeiras horas esteve em funcionamento uma célula de crise que trabalhou a par com o governo.

Além disso, destacou que a Proteção Civil enviou uma mensagem aos cidadãos às 17h00, mas que apenas foi recebido depois das 20h00, pelo que teve de ser adotada outra estratégia, nomeadamente a comunicação através das rádios e televisões. "As comunicações estavam em baixo e esse meio não era eficaz".