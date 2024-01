“Hoje a palavra que mais e ocorre é a palavra credibilidade. Ela está no centro daquilo que os eleitores portugueses, os nossos concidadãos esperam de quem se propõe governar o país”, assumiu Luís Montenegro.

No final do encontro da Aliança Democrática (AD) que reuniu no Luso, Mealhada, distrito de Aveiro, com os cabeças de lista para as eleições de 10 de março, o líder do PSD disse que “a credibilidade é uma coisa que se alcança, que se demonstra e que é o pressuposto de um bom Governo através de vários fatores”.