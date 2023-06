"Soube da notícia agora. O querido Luís Aleluia foi distribuir gargalhadas para outra dimensão. Paz à sua alma. Era um homem bom, e um excelente comediante", pode ler-se na publicação de Herman José nas redes sociais.

Luís Aleluia nasceu em Setúbal em 1960 e ganhou popularidade como ator com a interpretação de "Menino Tonecas" na Série da RTP "As Lições do Tonecas", entre 1996 e 1999.

Em março de 2021, Luís Aleluia tomou posse como secretário da Direção da Apoiarte-Casa do Artista.

No Facebook, a última publicação de Luís Aleluia, com fotografias com a mulher e os filhos, refere "Façam o favor de ser felizes".