A notícia foi avançada pelo jornal "The Guardian", que confirmou a informação com o agente do ator.

“É com grande tristeza [que se anuncia] que o ator Sir Ian Holm faleceu esta manhã, com 88 anos”, disse o agente do ator ao “The Guardian”.

Ian Holm sofria de Parkinson e estava acompanhado pela sua família e cuidador, quando “faleceu pacificamente no hospital”.

“Charmoso, amável e ferozmente talentoso, nós vamos sentir muitas saudades dele”, afirmou o agente do ator.

Os últimos dias de vida de Holm foram documentados numa série de retratos feitos pela sua mulher, Sophie de Stempel, que os publicou na sua conta de Instagram.

Ian Holm nasceu em 1931, em Essex, no Reino Unido, e rapidamente se apaixonou pelo mundo da representação. Da escola de arte dramática, Royal Academy of Dramatic Arts, em Londres, passou para o Teatro Memorial de Shakespeare, em Stratford, no qual se manteve até se tornar membro da companhia de teatro, Shakespeare Company, fundada em 1960.

Em 1976 ganhou medo de palco e saiu do teatro. Em 1979, entrou no grande ecrã, como Ash, o android do filme “Alien”. Vinte anos depois, Holm interpretou o famoso Bilbo Baggins, na saga “Senhor dos Anéis”, em 1999.

[Notícia corrigida às 13h50. O ator sofria de uma doença relacionada com Parkinson, não de Parkinson]