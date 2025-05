Gérard Depardieu foi considerado culpado de agredir sexualmente duas mulheres durante uma filmagem em 2021, escreve o Le Figaro.

Tal como tinha sido pedido pela justiça francesa, foi agora condenado a 18 meses de prisão com pena suspensa. O ator, de 76 anos, não estava presente ao tribunal para ouvir o veredito.

Segundo o jornal francês, Gérard Depardieu regressou aos sets há uma semana, já que a sua amiga Fanny Ardant o convidou para filmar uma longa-metragem nos Açores.

Depardieu é a figura de maior destaque na indústria cinematográfica francesa a ser condenada por agressão sexual desde o movimento #MeToo.

Amélie, 54 anos, foi cenógrafa do filme "Les Volets Verts". Em tribunal, relatou ter ficado "presa entre as pernas de Gérard Depardieu", que lhe "massajava as nádegas e os seios" enquanto fazia comentários sexuais.

As acusações foram negadas várias vezes pelo ator.

"Não vejo porque me divertiria a apalpar uma mulher, as suas nádegas, os seus seios", sublinhou o ator, sentado num banco de frente para o juiz presidente.

Sarah, de 34 anos, que era a terceira assistente de realização no set, disse que o ator lhe colocou a mão nas nádegas e depois passou para os seus seios.

"Posso ter-lhe esbarrado com as costas no corredor, mas não lhe toquei", garantiu Gérard Depardieu em tribunal.

Depardieu foi durante anos um dos rostos mais famosos do cinema francês, graças a títulos como "Cyrano de Bergerac", "Novecento", "Le dernier métro" e "Danton". A investigação por violação e agressão sexual começou a 16 de dezembro de 2020.

Durante o julgamento, quatro mulheres, além das queixosas, apresentaram-se para testemunhar sobre agressões sexuais entre 2007 e 2015.

Em todas as ocasiões, mencionaram "mãos nos seios", "mãos nas cuecas", os "grunhidos" de Gérard Depardieu e também o silêncio, "porque aos 20 anos é difícil ir à esquadra e apresentar queixa contra Depardieu", sublinhou uma delas.