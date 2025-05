Pedro Nuno Santos chegou ao seu local de voto pelas 11h45 e fez questão de votar na companhia do filho Sebastião, que por norma o acompanha nestes atos.

"Esta foi uma das maiores conquistas do nosso povo, é o instrumento de luta dos portugueses, é a arma do povo, como se costuma dizer e o Sebastião acompanha a nossa vida democrática desde que nasceu e vem sempre acompanhar a família nestes momentos. Este é um dia que se ensina a liberdade, a democracia e a participação", disse, anunciando depois um episódio de violência numa mesa de voto.

"Que se evitem, como já tivemos hoje de manhã, episódios de violência contra um socialista. Nós temos de responder com firmeza contra qualquer tipo de violência, defender a democracia, a participação cívica. Os portugueses não se revêem em atos de violência, respeitam os outros. Aconteceu com o Miguel Coelho [Vice-Secretário da Mesa da Assembleia da República], mas o que é verdadeiramente importante é participar de forma massiva, defendermos a democracia, para podermos avançar, para solucionar problemas dos portugueses, porque infelizmente ainda temos muitos portugueses em situação de dificuldade e eles só vão conseguir superar juntos se as pessoas votarem", referiu, apelando ao voto dos portugueses.

"Não deixemos para os outros a decisão sobre o futuro que nós queremos. E para que não sejamos surpreendidos com coisas que nós não queremos é importante que as pessoas votem. Desejo um dia sereno, mas de grande participação eleitoral. Quero que as pessoas participem, só se defende a democracia participando nestas eleições", disse o líder socialista, que vai agora "esperar pacientemente com a minha família e com os meus amigos".

"Vamos esperar que os portugueses votem e no final estaremos sempre juntos na noite eleitoral", concluiu.