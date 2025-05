O acidente ocorreu quando os mastros do navio atingiram a base da ponte, uma das maiores atrações turísticas da cidade, que liga Manhattan a Brooklyn.

"Das 277 pessoas a bordo, 19 ficaram feridas, duas delas permanecem em estado grave, e outras duas infelizmente não resistiram aos ferimentos", disse o autarca de Nova Iorque, Eric Adams, na rede social X.

A Marinha Mexicana informou em nota que 22 tripulantes ficaram feridos, três deles com "ferimentos graves".

A presidente mexicana Claudia Sheinbaum lamentou a morte de dois tripulantes do navio, que havia acabado de zarpar de um cais no sul de Manhattan.

Centenas de espetadores despediram-se do navio com aplausos e vivas para o México antes de seguirem pelo East River em direção ao mar aberto com as velas recolhidas e dezenas de marinheiros.

"Acho que não vai passar", diz em espanhol uma mulher num dos muitos vídeos que circulam nas redes sociais, pouco antes dos mastros se quebrarem ao atingirem a base da ponte perto de um dos pilares.

"Estávamos a despedirmo-nos de alguns dos rapazes que estavam a ir embora, o navio já tinha saído (...) do cais (...) e de repente bateram na ponte e então todos (os marinheiros) caíram", disse Arturo Acatitla, morador de Nova Iorque.

"Pânico no navio"

Segundo as autoridades locais, o navio ficou sem energia após deixar o cais enquanto seguia para o mar por volta das 20h20 locais.

"Imagino que o barco perdeu força e foi arrastado pela correnteza em direção ao pilar da ponte", do outro lado do rio, disse o chefe de operações especiais do Departamento de Polícia de Nova Iorque, Wilson Aramboles, em entrevista.

O oficial afirmou que haviam dois marinheiros no topo dos mastros no momento do impacto e que eles ficaram "feridos". Não está claro se esses marinheiros foram os que faleceram.

"Houve pânico no navio", disse à AFP Nick Corso, um morador de 23 anos de Brooklyn que estava perto da água.

"Durante a saída do veleiro 'Cuauhtémoc' de Nova Iorque, ocorreu um incidente na ponte de Brooklyn que causou danos ao navio-escola, impedindo a continuação do cruzeiro de instrução por enquanto", afirmou a Marinha mexicana na rede social X.

Segundo esta fonte, ninguém caiu na água, então "nenhuma operação de resgate foi necessária".

Após ficar fechada por cerca de 40 minutos, o tráfego na ponte que liga Manhattan e Brooklyn foi reaberto.

Segundo as autoridades, não há sinais de danos estruturais.

O navio, construído em 1982, estava num cruzeiro anual de instrução, disse à CNN o porta-voz da Marinha mexicana, o capitão Juan Caballero.

De acordo com o itinerário, depois de Nova Iorque, a próxima paragem seria a Islândia.