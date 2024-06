"Comunicamos com tristeza que na noite de quinta-feira, 20, para sexta-feira, 21 de junho deste ano, o Ir. Manuel Blanco Rodríguez regressou à casa do Pai aos 85 anos. Entre os vários serviços que desempenhou, destacam-se: Definidor Geral, Ministro Provincial, Visitador em diversas Entidades da Ordem, Vice-Reitor, Decano e Professor de Filosofia na Pontifícia Universidade Antonianum, e mais recentemente como confessor do Papa Francisco", informou a Ordem Franciscana.

Esta manhã, o Papa Francisco despediu-se do seu confessor, com uma breve visita à igreja onde está a ser velado, e dedicou-lhe algumas palavras depois disso, antes do Angelus. "Anteontem faleceu o padre Manuel Blanco, franciscano que há quarenta e quatro anos vivia na Igreja dos Santos Quarenta Mártires e São Pascoal Bailão, em Roma. Foi superior, confessor, homem de conselho. Recordando-o, gostaria de lembrar os muitos irmãos franciscanos, confessores, pregadores, que honraram e honram a Igreja de Roma. Obrigado a todos eles!", referiu, citado pelo Vatican News.

Em 2025, numa entrevista à Rádio Renascença, o pontífice revelou que se confessa "todos os 15 dias, 20 dias".

“Confesso-me a um padre franciscano, o padre Blanco, que tem a bondade de vir cá confessar-me. E nunca tive de chamar uma ambulância para o levar de regresso, assustado com os meus pecados”, brincou na altura.

As cerimónias fúnebres do sacerdote decorrem na segunda-feira, 24 de junho, às 10h00 (hora local), na igreja onde vivia.