No boletim do INE destacam-se Valongo, Matosinhos, Maia, Gondomar, Porto, Santo Tirso e Vila Nova de Gaia, com mais de 40 casos confirmados por 10.000 habitantes.

Na região centro, havia 12 municípios com número de casos acima da média nacional, bem como Lisboa, o município alentejano de Moura e Nordeste, nos Açores.

Relacionando densidade populacional e número de casos confirmados por 10.000 habitantes, 34 dos 51 municípios acima da média nacional têm também valores de densidade populacional acima da média, como Ovar, Condeixa-a-Nova, Valongo, Matosinhos, Felgueiras, Braga, Lisboa ou Porto.

“Apesar da progressiva disseminação da pandemia pelo território nacional, o seu impacto continua a ser caracterizado por uma elevada heterogeneidade regional”, comenta o INE.

Para este boletim, o INE contou todas as mortes ocorridas em território nacional, uma informação preliminar recolhida no Sistema Integrado do Registo e Identificação Civil.

Quanto ao número de casos, baseou-se nos dados publicados diariamente nos relatórios da Direção-Geral da Saúde.

Portugal contabiliza 1.105 mortos associados à covid-19 em 26.715 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia divulgado na quinta-feira.

O país entrou no domingo em situação de calamidade, depois de três períodos consecutivos em estado de emergência desde 19 de março.

Esta nova fase de combate à covid-19 prevê o confinamento obrigatório para pessoas doentes e em vigilância ativa, o dever geral de recolhimento domiciliário e o uso obrigatório de máscaras ou viseiras em transportes públicos, serviços de atendimento ao público, escolas e estabelecimentos comerciais.