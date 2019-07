O cálculo anterior do Governo rondava os 1,2 biliões de reais (cerca de 260 mil milhões de euros), mas as mudanças no texto base da reforma do sistema de pagamento de pensões, aprovadas na semana passada pela Câmara dos Deputados brasileira, fez com que a estimativa de poupança recuasse.

Os novos números do executivo foram avançados hoje pelo secretário especial de Previdência (aposentação) e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho, à imprensa local.

“São 933,5 mil milhões de reais (…). Nós imaginavamos um número em torno de 900 mil milhões de reais (214 mil milhões de euros), mas precisávamos de refinar esses cálculos”, declarou Marinho aos jornalistas.

O número final de 933,5 mil milhões de reais corresponde ao valor que deixará de ser pago aos beneficiários (914,3 mil milhões de reais – 218 mil milhões de euros – em 10 anos), e também ao aumento de receita com a cobrança da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL) dos bancos (19,2 mil milhões de reais – cinco mil milhões de euros – em 10 anos).

O plenário da Câmara dos Deputados do Brasil aprovou em 10 de julho, com 379 votos favoráveis e 131 contra, o texto base da reforma do sistema de pagamento de pensões, uma medida considerada fundamental pelo Governo de Jair Bolsonaro.