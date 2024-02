Segundo a fonte dos Bombeiros de Arcos de Valdevez, no distrito de Viana do Castelo, os meios de socorro no local aguardavam às 10:45 a chegada do helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) para transportar a mulher ao hospital.

O alerta foi dado às 09:50.

Ao local compareceram seis operacionais e duas viaturas dos bombeiros, a ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Arcos de Valdevez e a Viatura de Emergência Médica (VMER) estacionada no hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo.