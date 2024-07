O Governo assinou hoje acordos com as autarquias de 14 municípios de Lisboa e Vale do Tejo para construir e reabilitar 4.130 casas destinadas a famílias mais carenciadas, no valor de 400 milhões de euros.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, durante o briefing aos jornalista após a reunião do Conselho de Ministros sobre o tema da digitalização, Caparica, Almada, 16 de julho de 2024. RUI MINDERICO/LUSA Lusa