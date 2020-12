“Nada justifica a violência. Queria, naturalmente, manifestar o veemente repúdio pela agressão de que foram vítimas dois autarcas”, disse o “número dois” de António Costa no PS, em em declarações à agência Lusa.

Na terça-feira, o presidente e o vice-presidente da Câmara Municipal de Abrantes (CMA) foram agredidos durante uma reunião por um ex-empresário da construção civil que há anos responsabiliza aquela autarquia pela falência das suas empresas.

“Qualquer desrespeito por um autarca significa o desrespeito por um símbolo da democracia local, por isso, queria deixar uma palavra de solidariedade ao Manuel Jorge, presidente da câmara, e àqueles que foram vítimas desta agressão”, acrescentou Carneiro.

Segundo comunicado da CMA, o agressor, "munido de um pau com gancho de ferro, entrou ilegalmente no edifício onde decorria a sessão, proferiu várias ameaças verbais aos presentes e agrediu fisicamente o presidente, o vice-presidente e uma trabalhadora" do município ribatejano.