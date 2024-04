Este artigo é sobre Santarém . Veja mais na secção Local

O ex-presidente da Câmara de Santarém Francisco Moita Flores foi hoje absolvido dos crimes de corrupção e branqueamento de capitais, no caso da construção do parque de estacionamento subterrâneo no Jardim da Liberdade.

O presidente da câmara municipal de Santarém, Francisco Moita Flores, durante a visita ao Tribunal da Concorrência e Regulação que começará a funcionar amanhã, num edificio que irá albergar de futuro outros tribunais, A implatação deste tribunal surge da recuperação de um dos edificios do quartel militar da antiga Escola Prática de Cavalaria em Santarém, 28 de março de 2012 . (ACOMPANHA TEXTO). PAULO CUNHA/LUSA Lusa