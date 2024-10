Os três distritos vão estar sob aviso amarelo entre as 09:00 e as 15:00 de hoje.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu também aviso amarelo para a costa sul da Madeira por causa do tempo quente a partir das 09:00 de hoje e até às 18:00 de sexta-feira.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para hoje no continente períodos de chuva, mais intensa no Minho, Douro Litoral e terras altas da região Centro, e com neblina ou nevoeiro, vento forte nas terras altas, pequena subida da temperatura mínima e descida da máxima.

As temperaturas vão oscilar entre os 14 graus Celsius (na Guarda) e os 20 (em Faro) e as máximas entre os 19 (em Bragança, Porto e Viana do Castelo) e os 28 (em Faro, Beja e Évora).

Para o arquipélago da Madeira estão previstos períodos de céu muito nublado, vento fraco a moderado de nordeste, soprando por vezes forte nas terras altas e extremos leste e oeste da ilha da Madeira a partir da tarde.

As temperaturas vão variar entre os 22 e os 28 no Funchal e entre os 27 e os 22 no Porto Santo.