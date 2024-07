"Este é um objetivo estratégico para o território, e portanto não há nenhuma desculpa para qualquer atraso nem qualquer dúvida. Acreditamos que esta vez tem de ser a definitiva", disse aos jornalistas o presidente da Junta da Galiza, Alfonso Rueda, após assinar uma declaração conjunta com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte de Portugal (CCDR-N), em Valença (Viana do Castelo).

As duas entidades defendem que a ligação ferroviária de alta velocidade entre o Porto e Vigo, com ligação quer a Lisboa, quer a Santiago de Compostela e Corunha, é “uma prioridade óbvia”.

A CCDR-N e a Xunta da Galiza salientam que os estudos realizados sobre a ligação ferroviária em alta velocidade demonstram “dados incontestáveis” quanto ao seu potencial de utilização e rentabilidade, exigindo um orçamento, um calendário realista para as concretizar dentro dos prazos previstos e "um programa completo de ações, investimentos e etapas para a ligação com prioridade para a saída sul de Vigo".

Segundo Alfonso Rueda, a assinatura da declaração "é um pouco uma rede de segurança para que não haja marcha atrás" e uma forma de vincar que "não se pode perder nenhum minuto de tempo" no projeto.

"É um prazo difícil de cumprir", reconheceu, dizendo que "se não começa já o movimento, isso [cumprir o prazo de 2032] vai ser impossível". "Estou desconfiado mas desejo reconhecer que desta vez as coisas se vão fazer", acrescentou.

Já o presidente da CCDR-N, António Cunha, salientou que "não está em causa minimamente alguma dúvida" sobre os compromissos do Governo português, mas pediu que este processo "seja muito consolidado e quase blindado".

"Tudo isto exige um trabalho muito sistemático que tem que ser reforçado, blindado, e que tem que ter um carinho ainda maior do que aquele que tem tido para percebermos e para termos todos a certeza que estes prazos vão ser cumpridos", vincou.

Sobre a declaração conjunta assinada, António Cunha admitiu que parte "de uma evidência de que ao longo de 20 anos [...] este assunto foi colocado na agenda dos dois governos a partir da cimeira ibérica da Figueira da Foz em 2003".

"Ao longo de 20 anos estamos sempre a ter um deslizamento que ultrapassou muitos governos. Portanto, o que estamos a pedir a este Governo é um esforço adicional e mesmo que seja dado um nó em cima disto, para que a coisa fique bem atada e não consiga sair e seja possível de ser consumada", assinalou.

A 23 de maio, o ministro das Infraestruturas assegurou, após um breve encontro com o presidente do governo regional da Galiza, que o executivo mantém o compromisso da ligação ferroviária em alta velocidade entre Lisboa e Vigo, bem como a Madrid.

A ligação do Porto a Vigo, na Galiza, que está a ser desenvolvida paralelamente à linha de alta velocidade entre Porto e Lisboa, contempla estações no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, Braga, Ponte de Lima e Valença (distrito de Viana do Castelo).