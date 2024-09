“Isto é o segundo equipamento no país que permite a avaliação exatamente das suas capacidades [de um doente com incapacidade motora] e, neste caso, já permite também fazer uma simulação da condução na realidade”, disse à Lusa o presidente do conselho de administração da ULS Algarve.

Em visita ao Centro de Medicina e de Reabilitação (CMR) do Sul, em São Brás de Alportel, no distrito de Faro, onde está instalado o centro de simulação, João Ferreira acrescentou que até ao final do ano já deverá ser possível os utentes fazerem a parte prática da sua recuperação, num veículo adaptado.

O novo equipamento pode ser utilizado por utentes de todo o país, mas vai beneficiar, em primeiro lugar, os da região do Algarve, que até agora tinham de fazer quase 300 quilómetros para se deslocarem ao único local com um simulador idêntico, o Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão, na região de Lisboa.

Segundo João Ferreira já há 11 utentes na lista para utilizar o novo simulador veicular, mas outros serão atraídos pelo novo equipamento, a partir de agora.

O simulador resulta de um protocolo de colaboração entre o Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) e a Câmara de São Brás de Alportel, sendo o investimento total realizado de cerca de 100.000 euros, dos quais 25.000 suportados pela autarquia.

“O município naturalmente que presta este apoio porque se justifica pela resposta que dá não só aos nossos munícipes, não só à região, mas é uma resposta que damos aos portugueses, a todos aqueles que necessitem deste serviço”, sublinhou o presidente da autarquia, Vítor Guerreiro, presente na visita.

O novo equipamento vai permitir simular vários cenários num contexto perto do real e treinar o paciente antes de este passar para uma viatura adaptada às suas necessidades.

“Após a avaliação, nós conseguimos retirar alguns valores mais objetivos, do tempo de reação numa travagem, da força que consegue numa viragem, por exemplo, do volante. Com esses dados conseguimos fazer um relatório para dar uma informação mais objetiva ao médico para apoiar a decisão se a pessoa está ou não está apta para conduzir”, explicou Clarisse Mendes, coordenadora do núcleo dos projetos de apoio da ULS.

O CMR Sul é uma unidade de referência na área da reabilitação intensiva e de cuidados especializados que visa promover a reabilitação interdisciplinar em situações que exijam intervenções prolongadas e complexas.

O centro destina-se a receber doentes com lesões medulares, traumatismos crânio-encefálicos, acidentes vasculares cerebrais e outras patologias do foro neurológico, reumatológico, ortopédico, cardiovascular e pneumológico.