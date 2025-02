"Hoje, 17 de fevereiro de 2025, pelas 13:24, foi sentido em Lisboa um abalo sísmico de magnitude 5.8/5.0 (tendo durado 6 segundos). Um sismo desta escala pode causar danos moderados a construções mal estruturadas, incluindo fissuras e quedas de objectos. Embora raramente cause colapsos, pode gerar pânico, interrupções nos serviços e deslizamentos de terra em áreas montanhosas", começa por salientar o Movimento, dando exemplo do que sucedeu no passado recente.

"Perante uma ocorrência deste tipo seria de esperar que o site do IPMA fosse a principal, mais fiável e segura fonte de informação. Infelizmente não foi (e: de novo). O mesmo já tinha aliás acontecido em agosto do ano passado. O site do IPMA tornou a não aguentar a carga dos utilizadores que procuraram saber o que se passava e que não conseguiram informação do site", afirmaram, referindo que "ao mesmo tempo o site da Google mostrava o alerta, a vermelho, para a ocorrência sísmica".

A Iniciativa CpC - Cidadãos pela Cibersegurança diz mesmo que "quando acontecer o grande sismo que se sabe que irá acontecer – mais cedo ou mais tarde – os sistemas do IPMA não serão resilientes ao aumento de acessos (supondo que as redes móveis e de internet resistem) e, provavelmente, ao próprio sismo.".