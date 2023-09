“A completar o programa de atividades da Semana Europeia da Mobilidade, no dia 20, pelas 09:30, terá lugar a apresentação pública dos 16 novos postos de carregamento de veículos elétricos, em todas as freguesias do concelho”, revela uma nota de imprensa.

O concurso público para a instalação dos postos foi ganho pela Galp que deverá, até ao final do ano, ter instalados dois pontos de carregamento, de 22 quilowatts, em cada posto.

No centro de Albergaria-a-Velha vão estar disponíveis postos na Rua da Igreja e na Alameda 5 de Outubro, bem como na Rua das Lameirinhas, na Rua da Azerveira, na Rua 25 de Abril e na Urbanização das Laranjeiras.

Ainda na União de Freguesias de Albergaria-a-Velha e Valmaior vai ser possível carregar viaturas elétricas na Rua Patrício Teodoro Alvares Ferreira, na Rua Padre Matos e na Rua Alexandre Albuquerque.

Já na Freguesia da Branca, acrescenta a autarquia, vão entrar em funcionamento postos de carregamento na Rua do Barro Branco e junto ao Itinerário Complementar 2 (IC2), enquanto para Ribeira de Fráguas será montado um carregador, tal como em Angeja e Alquerubim.

São João de Loure e Frossos vão ter postos de carregamento na Rua Comendador Augusto Martins Pereira e na Estrada Nacional 230-2.

A Semana Europeia da Mobilidade começa em Albergaria, no sábado, com a atividade “Vai e Volta a Malta Transporta”, no Mercado Municipal, em que um grupo de voluntários transportará gratuitamente as compras dos moradores com ‘cargo-bikes’, num raio de 2,5 quilómetros.

Ainda no dia 16, entre as 14:30 e as 16:30, decorre uma formação para a utilização de bicicletas elétricas, ‘cargo-bikes’ e trotinetes na Incubadora de Empresas, e do programa constam também atividades de promoção da utilização de meios de transporte sustentáveis junto da comunidade escolar.

A autarquia revelou também que, ao longo da Semana Europeia da Mobilidade, o serviço de transporte público ALBUS será gratuito em todos os percursos no concelho.